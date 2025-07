L'Inter spera di fare un tesoretto anche con i soldi di Sebastiano Esposito ma la Fiorentina non vuole certo arrivare in doppia cifra

Il contratto in scadenza tra un anno non può che tenere bassa la valutazione di Sebastiano Esposito, da cui ad oggi l'Inter vorrebbe ricavare una cifra sui 10 milioni. La Fiorentina però, secondo Tuttosport, è tutto fuorché intenzionata ad arrivare a quei livelli per un calciatore che ha un solo vero anno di Serie A alle spalle e che sarà libero gratis tra pochi mesi. Per questo la società viola spera di prendere Esposito per 6-7 milioni: ad oggi il club gigliato è quello più vicino e interessato all'attaccante classe 2002.