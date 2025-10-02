Il commento a Sky Sport del tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli che ha parlato così del 2-0 al Sigma Olomuc:

"Vincere fa bene, era il nostro obiettivo di oggi. E’ stata una buona partita, credo che l’abbiamo gestita bene, potevamo chiuderla ma ci siamo stati bene dentro. Abbiamo cominciato bene il girone, poi ora pensiamo a riprenderci in campionato.

Piccoli? Sappiamo tutti che un attaccante cresce di fiducia e autostima attraverso i gol, è importante che Roberto sia stato sempre penetrante. Ha lavorato bene, con Dzeko che lavorava tra le linee.

Ndour? Le prestazioni in partita mi danno più spunti per scegliere di partita in partita ma poi anche il tipo di partita che ci aspetta, se avversari più fisici o tecnici. Questa vittoria e questa compattezza ci darà dei segnali positivi per il futuro.

La costruzione? E’ un po’ che stiamo insistendo sul 3+2 in costruzione, abbiamo 4-5 giocatori offensivi. Dzeko, Kean, Piccoli, Gud e Fazzini e possiamo giocare con due o tre di loro ma l’importante è avere principi di gioco. Può piacere o non piacere ma ogni partita ci dovremo adattare. Sono le prestazioni dei singoli poi che fanno far le scelte agli allenatori.

Siamo stati carenti a livello di qualità e attenzione ma non per compattezza e unione o condivisione di un percorso. Il gruppo che ho trovato è molto unito e stiamo lavorando per alzare il livello, siamo in ritardo e lo sappiamo ma c’è volontà di fare un buon lavoro".