Stadio Franchi, Fiorentina pronta con un pacco di soldi, il patto per finire i lavori. Parere legale sulla concessione

Trasformare il Franchi in un asset per la società. L'intenzione della Fiorentina sarebbe proprio questa e per farlo c'è la disponibilità di finanziare una parte dei lavori relativi al secondo lotto.

Nodo concessione

C'è però il nodo della concessione a dover essere sciolto. Il club, scrive stamani La Nazione, subentrerebbe con un project financing in cambio di una concessione di 80 anni, poco più di un milione di euro l'anno, per uno stadio nuovo di zecca (85 milioni di euro la somma che sarebbe versata dalla famiglia Commisso).

Più margine

Un'ipotesi questa che deve essere vagliata con un parere legale accurato. Il motivo: capire se questo sia sostenibile e non arrechi virtualmente, un danno per le casse pubbliche. Se Palazzo Vecchio riuscisse ad alzare la propria quota di finanziamento per la seconda parte dei lavori, magari grazie ai fondi di Euro 2032, avrebbe più margine per trattare sulla concessione.

Nel frattempo il cantiere prosegue nella sua ‘evoluzione’ e in Fiesole continuano le operazioni di montaggio delle travi metalliche dopo i problemi di disallineamento che ci sono stati nei giorni scorsi.