La decisione di Rocchi: "Ho deciso di autospendermi dal ruolo di responsabile CAN"

Dopo la vicenda giudiziaria che lo ha travolto nelle ultime ore, sono arrivate le parole del designatore degli arbitri Gianluca Rocchi all'ANSA.

Le parole di Rocchi

"In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima".

E ancora

Rocchi prosegue: "Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione".