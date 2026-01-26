Ritornano le voci arabe su Kean. Inzaghi insiste per lui, ma non c'è ancora una trattativa. Ecco la posizione della Fiorentina

Sul canale You Tube Italiano di Fabrizio Romano, ha parlato l'esperto di mercato Matteo Moretto. Tra le notizie riportate anche del ritorno di fiamma dall'Arabia per Moise Kean.

Inzaghi ci pensa

“In estate ne avevamo già parlato del fatto che dall'Arabia avevano sondato il terreno per Kean. L'operazione rimane complicata, ma l'Al-Hilal sta ascoltando le possibili offerte per Marcos Leonardo e potrebbe cederlo. Se dovesse partire, uno dei nomi che piace di più a Inzaghi è quello di Kean".

La posizione della Fiorentina

"Non c'è una trattativa, ma c'è un interessamento. Vediamo cosa può succedere, la Fiorentina non vuole cederlo. La posizione di Kean, poi, è rimasta la stessa a pochi mesi dal mondiale”.