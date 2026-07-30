La Gazzetta dello Sport: Fiorentina ecco il sesto...e sfida subito il Real Madrid

Una pagina sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport.

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La rosea decide di dedicare la sua apertura al mercato: “Fiorentina forza 6”. Ovvero: “Ecco Valdepenas è il sesto arrivo e sfida subito il Real”. Sommario: “L’esterno preso dal Madrid prossimo avversario in amichevole. Ai Blancos 8 milioni e diritto di ricompra”.

Saluti e abbracci

In taglio basso invece si parla della partita di ieri: “Saluti e abbracci con l’ex Bove Poi la Viola la spunta con Piccoli”.