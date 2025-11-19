Quando Fiorentina-Juventus si avvicina, è abbastanza comune che faccia capolino con qualche aneddoto l'ex dirigente bianconero Luciano Moggi. Ebbene, è successo di nuovo. Nell'intervista a Tuttojuve.com ha raccontato una trattativa con il club viola.

“Quella volta in cui abbiamo comprato Moretti dalla Fiorentina”

“Avevamo appena comprato Emiliano Moretti dalla Fiorentina, ce lo aveva suggerito Carraro -allora presidente della FIGC- così che il club viola potesse avere un po' di sollievo. La Fiorentina era nel periodo pre-fallimento, viveva una situazione difficile”.

“Eppure ci sono stati problemi, una causa durata due anni”

“Abbiamo riscontrato un sacco di problemi. Ci hanno fatto una causa durata addirittura due anni per infedeltà patrimoniale. Eppure squadre come Milan, Inter e Lazio avevano un rosso di 300 milioni di euro ma tutto è stato archiviato nel giro di sei mesi”.