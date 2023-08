Demme-Fiorentina: il tempo stringe ma l'operazione è ancora agli albori. I nodi da sciogliere per l'arrivo a Firenze del tedesco

Tra Napoli e Fiorentina potrebbe esserci un affare da chiudere al fotofinish: si tratta dell'approdo di Diego Demme in maglia viola. Al momento, però, secondo quanto appreso da Areanapoli.it, l'operazione è tutt'altro che vicina alla conclusione, e il tempo stringe. È stato il club partenopeo a muovere i primi passi proponendo il mediano italo-tedesco alla società viola del presidente Rocco Commisso, i dirigenti Pradè e Barone hanno mostrato generico interesse, ma ad oggi non hanno accelerato e non si registrano approcci con il calciatore ed il suo entourage per definire l'eventuale ingaggio.

Diego Demme potrebbe essere inserito nella rosa di Vincenzo Italiano con una operazione a basso costo visto che il Napoli mira a completare almeno l'ammortamento del cartellino (il 3% dei 12 milioni serviti per acquistarlo nel 2020): basterebbe meno di un milione. Poi non resterà che trovare l'accorto tra Fiorentina e calciatore sul nuovo contratto. Demme vanta ancora un anno con il Napoli a 2,5 milioni. I presupposti per chiudere l'affare ci sono, ma... il tempo stringe.