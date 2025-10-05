Difende ancora i suoi e la prestazione Stefano Pioli, a Dazn:

"Abbiamo fatto la partita con grande generosità, con la giusta compattezza e i dettagli hanno fatto la differenza perché loro con meno occasioni hanno segnato due gol e noi no. Dispiace per i tifosi, per l’ambiente, è un inizio particolare e molto delicato ma credo che la squadra oggi abbia dimostrato di avere dei valori. Siamo lontanissimi da loro in classifica, ma non siamo così lontani dal punto di vista della qualità o della forza. Certo tocca a noi sistemare quei piccoli dettagli che sapevamo che avrebbero potuto fare la differenza perché se la Roma ha vinto tutte le partite di misura, vuol dire che ti stanno addosso, stanno in partita. E’ anche vero che è la miglior difesa d’Europa ma noi abbiamo creato parecchie occasioni. La prestazione c’è, il risultato no.

Gudmundsson? E’ un giocatore che ha qualità, deve avere uno contro uno e nello sviluppo offensivo deve fare di più ma non è fuori dal gioco. Ha seguito le posizioni che doveva senza essere incisivo ma sotto di un gol ho preferito mettere un attaccante. Dobbiamo crescere un po’ tutti e cercare di ottenere quei punti che ci stanno mancando.

Futuro con attacco a uno o due? Dipenderà molto dalla nostra condizione e dallo schieramento degli avversari. Tra difesa a quattro o a tre cambiano le nostre posizioni, oggi forse per la prima volta siamo stati così tanti pericolosi contro un avversario di livello. Abbiamo giocatori forti davanti ma viviamo di risultati e di classifica e sappiamo che dobbiamo quei dettagli che poi fanno la differenza.

Fiducia della società? Il problema non è il mio futuro ma trovare quei risultati che la squadra può ottenere. Sappiamo di avere un calendario difficile ma abbiamo le qualità per superare prove difficili come quelle che ci aspettano".