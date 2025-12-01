Le timide proteste della Fiorentina per il tocco di Bellanova e l'entrata energica di Pongracic animano la partita di Marcenaro
La Fiorentina ha grandi difficoltà sul campo, ma non rende la vita difficile all'arbitro del match contro l'Atalanta, Matteo Marcenaro.
Niente rigore
Tre, se vogliamo, gli episodi più significativi. Tiro di Odilon Kossounou, il pallone sbatte sulla coscia sinistra di Rolando Madragora, che ha entrambe le mani dietro. Niente che possa giustificare l'assegnazione di un calcio di rigore.
Proteste timide
Protesta timida della Fiorentina per un tocco di mano di Raoul Bellanova dopo una deviazione di testa di Moise Kean: il braccio dell'esterno dell'Atalanta è in posizione congrua vicino al corpo.
Intervento energico
Nel finale di gara c'è un'entrata energica di Marin Pogracic su Ibrahim Sulemana, il difensore sposta l'avversario con un intervento al limite, ma che è sostanzialmente regolare. Nessun fischio da parte dell'arbitro e nessuna segnalazione dal Var, giusto così.