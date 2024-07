VIDEO - Intanto Amrabat si allena da solo... Con i colori del Manchester United

Rimane in attesa di conoscere il suo futuro Sofyan Amrabat, mediano ancora di proprietà della Fiorentina ma con le valige in mano. Dopo il mancato riscatto da parte del Manchester United, il centrocampista rientrerà a Firenze, dove attenderà notizie sulla prossima stagione.

Il suo entourage è al lavoro per capire quali sono le offerte per lui, con lo United che potrebbe provare a intavolare nuovamente una trattativa con la Fiorentina per provare a strappare il giocatore ai viola a un prezzo inferiore ai 20 milioni del riscatto concordato.

Intanto Amrabat continua ad allenarsi in solitaria. Nelle sue storie Instagram, qualche ora fa, il giocatore è apparso in un video in palestra mentre indossa i pantaloncini del Manchester United. La sua volontà per i prossimi mesi appare piuttosto chiara. ù