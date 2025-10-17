Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l'ex portiere della Fiorentina e grande tifoso viola Emiliano Viviano ha fatto il punto in vista della gara con il Milan: “Mi aspetto una grande prestazione da parte della Fiorentina, giocare in certi stadi a volte può essere la migliore soluzione per emergere dalle difficoltà. Le assenze di Pulisic e Rabiot peseranno, la Fiorentina ha le sue chance per fare risultato".

“Eravamo tutti contenti del mercato…”

Poi ha aggiunto: “A Pradè si possono imputare certe scelte, però vorrei ricordare che a fine mercato eravamo tutti molto contenti della campagna acquisti. Maldini? Sono un suo grande estimatore, ma non credo che Pioli abbia bisogno di aiuto. Deve solo rimanere calmo e trovare una soluzione in base alla sua esperienza. Non è uno che si fa problemi a fare un passo indietro, se c'è bisogno sa cambiare. I problemi in difesa sono dettati da errori individuali, i difensori devono giocare semplice e rischiare il meno possibile”.