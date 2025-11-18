Fenucci: "Italiano è quello di cui avevamo bisogno: adesso il Bologna diverte i tifosi. Fondamentale avere una società ben strutturata"

Questo pomeriggio l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, anche lui presente al Social Football Summit in corso a Torino, ha avuto modo di parlare, anzi di esaltare, il tecnico dei rossoblu Vincenzo Italiano. Questo le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Ho sempre avuto una tendenza ad avere allenatori che proponessero gioco, sono stato l'unico penso ad assumere tre volte Zeman. Arrivava in un momento non facile: aveva fatto bene a Firenze e aveva gestito bene la Fiorentina con più competizioni ed era quello che ci serviva. Aveva un modello diverso da Thiago Motta ma sempre propositivo, noi volevamo portare un calcio divertente perché la piazza lo apprezza. La bravura di Italiano è stata convincere un gruppo che si era affermato a sposare le sue idee di gioco e lo ha fatto dopo due mesi complicati poi la squadra ha assimilato i concetti. Giochiamo un calcio che è di livello europeo e dovrebbe essere di stimolo anche alle altre squadre”.

“Al Bologna c'buna società strutturata: al centro ci sono le persone”

Ha parlato anche quanto sia importante avere una società ben definita:"Se uno guarda ai risultati viene fuori che gli ultimi anni sono stati gestiti bene. Il nostro calcio è un calcio che collega i risultati ai ricavi, partecipare alle coppe europee aumenta i ricavi e crea un plusvalore dei giocatori. Il clima interno non è diverso: siamo una società dove al centro ci sono le persone. Saputo è un imprenditore e dice: il focus è sulle persone e su questo è sempre molto attento, al legame e alle relazioni interne. C'è una società strutturata, io Di Vaio, Sartori, 19 scout, vediamo più di 1400 partite. Abbiamo una piattaforma con tutti i provider di dati ci convergono ed è utilizzata dal settore tecnico, più il lavoro dei 19 scout, abbiamo dei processi interni per la valutazione dei giocatori"