La Fiorentina Femminile vuole inseguire la capolista Roma: la formazione ufficiale delle ragazze viola
La Fiorentina Femminile torna in campo per sfidare la Roma, che nelle prime quattro giornate ha ottenuto il punteggio pieno. Le ragazze di mister Pinones-Arce puntano a inseguire e ad andare a -2 in questa serata di campionato al Viola Park.
Fiorentina-Roma, le formazioni della sfida
Ecco le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Janogy, Bredgaard, Lombardi, Snerle; Orsi, Severini, Van der Zanden; Cherubini, Faerge, Omarsdottir. All.: Pinones-Arce.
Roma (4-3-3): Lukasova; Thøgersen, Heatley, Valdezate, Veje; Giugliano, Greggi, Kuhl; Dragoni, Haavi, Viens. All.: Luca Rossettini
💬 Commenti