Frey: "Piccoli il peggior acquisto dell'anno. la Fiorentina ha speso tantissimo e sta rendendo veramente poco"

Al podcast Aura Sport, l'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato dell'annata 2025 della Serie A, prendendo in considerazione anche la squadra viola, purtroppo tra le peggiori dell'anno per vari aspetti.

Un voto al 2025 viola

“Io ai viola dò 3,5, il male è troppo profondo. In 15 partite non c'è stata una vittoria. Per la realtà della Fiorentina non è grave, di più".

Il peggior acquisto dall'anno

"Per me Piccoli è stato il peggior acquisto di quest'anno. Non vuol dire che è scarso, ha reso poco. Anche chi l'ha acquistato ha sbagliato. Non voglio sparare a zero su di lui, ma per quanto è costato sta rendendo pochissimo. Hanno speso 30 milioni, per la realtà della Fiorentina è tantissimo”.