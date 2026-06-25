Corriere dello Sport-Stadio: Via libera per Miretti

La Fiorentina trova spazio in prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio: “Miretti più vicino: La Fiorentina offre 14 milioni” e in sommario “Ecco la svolta, superata la concorrenza del Bologna. Il centrocampista classe 2003 ha già dato il via libera all'operazione: ha un contratto fino al 2028 e un ingaggio che rientra nei parametri. Sullo sfondo restano Thorstvedt ed Ekkelenkamp”.

A pagina 24 l'approfondimento: “Miretti via libera. La Juve vuole 14 milioni, troppi per il Bologna: tocca alla Fiorentina”. A destra “Solomon ormai fuori dal progetto De Zerbi” e in basso “Ore decisive per l'intesa con Koleosho”.