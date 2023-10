Mina, tempi lunghi di recupero

Ancora lavoro a parte per Yerry Mina. Il difensore della Fiorentina è alle prese con il recupero dopo l'infortunio patito con la nazionale colombiana.

Ma quando tornerà in campo? Tempi lunghi di recupero (non meglio precisati) scrive su di lui La Gazzetta dello Sport.

Numericamente in quel ruolo, il club viola è un po' in difficoltà, anche se Lucas Martinez Quarta e Luca Ranieri si stanno comunque disimpegnando bene quando vengono chiamati in causa dall'allenatore.