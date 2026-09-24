Nonostante la convocazione, le scelte di Mancini non lasciano spazio a Fagioli

In attesa della conferenza stampa della vigilia, in programma questa sera alle ore 19.45, il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini quest’oggi ha continuato il percorso di avvicinamento alla sfida di Nations League contro il Belgio, svolgendo questa mattina la sessione di rifinitura. Il gruppo azzurro continua a lavorare in un clima positivo, cosciente del fatto che dopo le tante delusioni degli ultimi anni adesso serva qualche soddisfazione. E dall’allenamento di stamani arrivano anche indicazioni su quella che potrebbe essere la formazione titolare di domani. E non arrivano buone notizie per il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli.

La vita di Fagioli di Nazionale è in salita: il centrocampista viola è indietro nelle gerarchie di Mancini

Il ct, nonostante la rivoluzione a livello di singoli, sembra intenzionato a ripartire da un’unica certezza: il modulo. Per questo motivo gli Azzurri dovrebbero iniziare il nuovo corso con il classico 4-3-3, modulo già proposto dall’allenatore durante il corso precedente e provato durante questi giorni di ritiro. Ed è proprio questa scelta che potrebbe portare all’esclusione di Fagioli: il centrocampista, che alla Fiorentina è impiegato da regista, parte sicuramente dietro a Barella e Tonali, ma anche a Frattesi.

La probabile formazione dell'Italia contro il Belgio

Davanti a Donnarumma, Mancini e Calafiori sembrano certi del posto, mentre a destra è favorito Di Lorenzo su Kayode e al centro Coppola è in vantaggio su Scalvini, ieri fermato precauzionalmente. A centrocampo spazio a Barella e Tonali, con Romano favorito su Mandragora e Ricci. In attacco Pio Esposito è favorito su Kean come centravanti. Zaniolo sembra in vantaggio a destra, mentre Raspadori dovrebbe partire a sinistra. Restano comunque diversi ballottaggi sugli esterni.

Ecco quello che dovrebbe essere l’undici titolare italiano che scenderà in campo domani sera contro il Belgio:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori. C.T.: Roberto Mancini.