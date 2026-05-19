Galloppa: "Vi racconto il passaggio di testimone tra me e Aquilani alla Fiorentina Primavera. Il mio futuro? Poi si vedrà"

Dopo aver ricevuto il premio come miglior allenatore del campionato Primavera, il tecnico della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato anche del suo predecessore in viola Alberto Aquilani, che domani si giocherà la semifinale playoff contro il Palermo per accedere alla finale per la Serie A con il suo Catanzaro.

Le parole di Galloppa

“Sono contento per Alberto Aquilani, gli auguro di fare qualcosa di storico. La scelta di Alberto e poi la mia in casa Fiorentina hanno avuto un senso per la società, proprio per l’idea che c’era dietro su come volevamo ottenere i risultati. L’allenatore forte è quello che sa trasmettere ciò in cui crede".

Sul futuro

“Noi, come Fiorentina, credo che da sei anni siamo una squadra propositiva, che vuole proporre attraverso il gioco ed essere protagonista. Il mio futuro? Poi si vedrà”.