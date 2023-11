Con le unghie e con i denti la Fiorentina torna a vincere contro il Bologna interrompendo la striscia negativa in campionato

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Bologna 2-1 (16' Bonaventura, 33' rig. Zirzkzee, 48' rig. Gonzalez)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi (46' Ranieri), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (78' Maxime Lopez), Duncan; Gonzalez, Bonaventura (90'+2 Mina), Kouame; Nzola (46' Ikone).

90'+6 Finisce qui! La Fiorentina torna alla vittoria battendo il Bologna al ‘Franchi’ per 2-1!

90'+4 Ammonito Ranieri per fallo su Ndoye. Era diffidato, salterà quindi la gara in trasferta contro il Milan.

90'+2 Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Bonaventura, va in campo Mina.

90'+1 Giocata acrobatica di Van Hooijdonk su un pallone regolare, ma non trova la porta.

90' Saranno 6 i minuti di recupero.

89' Occasione per il Bologna, con Ferguson che va al tiro diretto in porta ma Terracciano interviene in parata sul primo palo.

86' Cambio anche nella Fiorentina: esce Biraghi, tocca a Comuzzo.

83' Ultimo cambio per il Bologna: esce Zirkzee, tocca a Van Hooijdonk.

81' Occasione per la Fiorentina con Kouame che lanciato a destra imbecca benissimo Gonzalez in area, il quale però non calibra bene il tiro mancando la porta.

78' Cambio anche nella Fiorentina: esce Arthur, va in campo Maxime Lopez.

76' Doppio cambio nel Bologna: escono Kristiansen e Posch, vanno in campo Lykogiannis e Lucumi.

75' Iniziativa personale di Zirkzee, che invece di servire il pallone nel mezzo tira su Terracciano da posizione improbabile.

72' Calcio di punizione scodellato in area da Biraghi, allontana il pallone la difesa del Bologna.

69' Doppio cambio nel Bologna: escono Freuler e Orsolini, vanno in campo Moro e Ndoye.

67' Fiorentina che torna ad attaccare, regge bene sulle fasce il Bologna.

64' Calcio d'angolo per il Bologna, con Beukema che va di testa e Duncan che devia il pallone.

62' Non c'è rigore, il gioco può proseguire.

59' Check del VAR in corso per un fallo su Saelemaekers in area viola.

56' Grandissima giocata di Bonaventura che gli permette di scappare in contropiede, poi al momento di servire Kouame sull'altro lato lo chiude Kristiansen.

53' Fiorentina che ha velocizzato il gioco in questo primo tempo, il Bologna si sta invece riorganizzando.

50' Contropiede del Bologna con Orsolini che va al tiro, ma c'era fuorigioco.

48' GOOOOL!!!!!! GONZALEZ!!!!! Piattone dal dischetto e riporta la Fiorentina in vantaggio!

47' Calcio di rigore per la Fiorentina! Trattenuta di Kristiansen su Ikone in area del Bologna!

46' Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per la Fiorentina: escono Parisi e Nzola, tocca a Ranieri e Ikone.

45'+4 Si conclude il primo tempo per 1-1: a segno per la Fiorentina Bonaventura al 16', pareggia il Bologna su rigore con Zirkzee al 33'.

45'+4 Segna Orsolini, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

45'+2 Ammoniti Aebischer e Bonaventura per degli screzi in seguito a un contrasto di gioco.

45' Saranno quattro i minuti di recupero.

45' Grande chiusura di Arthur su Orsolini lanciato a rete.

43' Fiorentina che prova a far girare il pallone, restano in agguato i centrocampisti del Bologna.

41' Brividi per la Fiorentina con il buco in difesa di Martinez Quarta e Milenkovic e Saelemaekers che va al tiro, para Terracciano e sul rimpallo salva tutto Parisi!

39' Ammonito il tecnico del Bologna Thiago Motta per proteste.

38' Ancora Bologna pericoloso, con Orsolini che salta Milenkovic e crossa per Saelemaekers, il quale va al tiro non trovando il bersaglio.

35' Il primo ammonito della gara è Saelemaekers per una gomitata forte a Gonzalez.

33' Gol del Bologna. Va dal dischetto Zirkzee, pallone da una parte e Terracciano dall'altra per il pareggio dei rossoblù.

30' Calcio di rigore per il Bologna. Arbitro richiamato al VAR per un tocco di braccio in area viola di Parisi.

27' Ci prova Biraghi da fuori, pallone respinto dal muro difensivo del Bologna.

24' Lotta a centrocampo che si fa sempre più intensa, con il Bologna che ora sale spesso in fase offensiva con più uomini.

21' Occasione per il Bologna con Posch che crossa per il colpo di testa di Ferguson che finisce fuori di pochissimo!

19' Reazione del Bologna con il tiro di precisione di Orsolini che sfila sul fondo.

16' GOOOOL!!!!! BONAVENTURA!!!!! Nzola smista in area per il centrocampista viola che si gira e conclude sotto il sette! 1-0 per la Fiorentina.

13' Grande giocata di Gonzalez, che salta tre avversari e va al tiro calciando però con poca potenza, pallone che finisce tra le braccia di Skorupski.

10' Tiro di Duncan da fuori, conclusione alta.

9' Rischia tantissimo Martinez Quarta regalando un pallone Zirkzee, poi recupera sull'attaccante del Bologna commettendo fallo.

6' Bonaventura serve Kouame in area, tiro ribattuto dalla difesa avversaria.

3' Gioco fermo per un colpo ricevuto da Nzola.

1' Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

La Fiorentina si prepara ad accogliere un Bologna che sta stupendo in questo campionato e che ha un punto in più in classifica dei viola. Per il tecnico Italiano e suoi giocatori è impellente tornare a vincere e rilanciarsi dopo tre sconfitte di fila in campionato dopo essersi preso la vetta del girone di Conference League. L’allenatore dei rossoblù Thiago Motta cerca invece ulteriori conferme dieci risultati utili di fila. Un ‘Derby dell’Appennino’, quello in programma oggi, che si preannuncia ad alta intensità e combattuto da entrambe le parti.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15. Dirige il sig. Maresca della sezione di Napoli. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.