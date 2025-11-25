Polverosi: "Con Kean meglio Dzeko di Piccoli. Fagioli non si capisce più che giocatore sia, forse nemmeno lui lo sa"

Il giornalista de Il Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, analizzando le situazioni di vari singoli della rosa della Fiorentina dopo il pari del Franchi contro la Juventus.

‘Meglio Dzeko di Piccoli’

“Si sono visti almeno 25' di squadra da parte della Fiorentina, con voglia di reagire e lottare nei calciatori. Kean finora è stato nettamente il miglior giocatore viola, e si è creato da solo una grande occasione da gol. Se bisogna scegliere un attaccante puro accanto a Kean, non sarebbe meglio Dzeko di Piccoli? L’ex Cagliari è meglio dalla panchina per dare fiato a Kean, al quale è troppo simile tecnicamente”.

‘Dodô era stato convocato dal Brasile, ora invece…’

“Il centrocampo è in difficoltà, Fagioli non si capisce neppure più che razza di giocatore sia, forse nemmeno lui, non ha quasi mai raggiunto la sufficienza. Sohm è fermo. Dodô lo scorso anno è stato convocato dal Brasile, quest’anno non gioca nemmeno nelle ‘Legends’ brasiliane. I giovani, Fortini, Kouadio e Ndour, sono invece entrati tutti e tre molto bene in partita. C'è invece da capire perché Comuzzo non si veda più”.