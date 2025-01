Luiz Henrique resta il grande sogno di mercato della Fiorentina: l’ala destra brasiliana è il nome in cima alla lista dei desideri dei dirigenti viola che, nonostante il Botafogo continui a non cedere di un millimetro, nelle ultime ore hanno di fatto ricevuto l’ok da parte del giocatore. Il ragazzo infatti avrebbe espresso la sua preferenza, scegliendo Firenze alle alternative finora a lui pervenute: no secco a Lione e alla Premier League. Nonostante le offerte, almeno nel caso dell’Inghilterra, fossero notevolmente migliori dal punto di vista economico, il giocatore avrebbe espresso la volontà di venire a giocare in Serie A. Adesso quindi, a meno che nei prossimi giorni non arrivi al giocatore un’offerta piu ambiziosa, per la Fiorentina l’ultimo ostacolo da superare resta il Botafogo. Il club brasiliano non vuole abbassare la richiesta di 30 milioni, mentre la dirigenza gigliata per il momento ha presentato un’offerta attorno ai 20 milioni. La sensazione è che i viola stiano cercando di incassare qualcosa dalle cessioni di Ikone e Kouame per poi riformulare, al rialzo, l’offerta presentata per Luiz Henrique. Il fine settimana che viene dovrebbe essere quello decisivo per conoscere se la Fiorentina riuscirà o meno ad assicurarsi il giocatore. I temi adesso sono stretti e in caso di fumata nera i viola vogliono comunque riservarsi almeno due settimane per “tuffarsi” su altri obiettivi.

Man rappresenta l’alternativa a Luiz Henrique, continua la trattativa con il Toro per lo scambio Sanabria-Kouame

Da esperto e navigato dirigente qual è Daniele Pradè, che sa come funziona il calciomercato, nonostante stia facendo di tutto per assicurarsi Luiz Henrique si è comunque preparato una valida alternativa. Nel caso in cui i viola non riuscisse ad accontentare il Botafogo, l’alternativa numero uno del brasiliano è rappresentata da Dennis Man. L’esterno romeno del Parma costa però 15 milioni, e difficilmente i ducali si priveranno di lui negli ultimi giorni di mercato rischiando di restare senza un sostituto all’altezza: i tempi stringono ma i viola già dalla prossima settimana, in caso di addio a Luiz Henrique, potrebbero fare una prima proposta al Parma. Non finiscono i movimenti nel reparto offensivo, con la trattativa per lo scambio Sanabria-Kouame tra Torino e Fiorentina che si scalda. Il paraguaiano ha già l’accordo con i viola, mentre Kouame ancora non ha accettato l’offerta granata, ma la prossima settimana potrebbe essere quella dell’ok. Filtra ottimismo e l’impressione è che prima della fine della finestra di mercato l’operazione andrà a buon fine.

Si raffredda la pista Pablo Mari. Ikoné stratto dalla possibilità di un ritorno a Parigi

In chiusura c’è da registrare un sostanziale raffreddamento della trattativa che avrebbe potuto portare immediatamente Pablo Mari a Firenze. Il difensore spagnolo, che è comunque attratto dal progetto della Fiorentina, non intende forzare la mano con Galliani per chiedere una cessione. C’è già un accordo tra club e entourage del giocatore, sulla base di un contratto di un anno e mezzo, ma la sensazione è che a meno il Monza non decida di lasciarlo partire difficilmente le cose potrebbero cambiare. Affrettare le cose andrebbe contro lo stesso giocatore che comunque dal 2 febbraio sarebbe libero di accordarsi con la sua nuova squadra. Capitolo Ikone. Dopo esser stato scaricato dal Chicago Fire, che ha preferito ripiegare su Bamba, il francese è finito nel mirino del Paris Fc. Il giocatore sarebbe moltoa ttratto dall'idea di trasferirsi nella capitale francese, sebbene il club parigino disputi la Ligue 2. la società transalpina è seconda e in piena corsa per essere promossa in Ligue 1, dunque stuzzica il classe '98, che potrebbe far ritorno in patria.