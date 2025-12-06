​​

La moglie di Dodo denuncia pubblicamente un commento vile indirizzato alla sua famiglia: "Internet non è una terra senza legge, tutto ha un limite"

Redazione /

Il morale di tutto l'ambiente relativo alla Fiorentina è ormai sotto i piedi, in balia di una situazione sportiva a dir poco drammatica. Tuttavia, questo clima di odio porta anche a reazioni esagerate, e la moglie di Dodo ha fatto luce su un episodio a dir poco vile nei suoi confronti e della sua famiglia.

L'episodio

Infatti, come si può vedere nella storia Instagram postata da Amanda Ferreira, si legge un commento veramente spregevole e carico d'odio indirizzato alla famiglia del laterale brasiliano. Per quanto pessima sia la situazione della Fiorentina, ci sono certi limiti che non vanno mai superati e questo episodio ne è un perfetto esempio: intanto, la moglie di Dodo ha fatto sapere di aver sporto denuncia contro l'autore del commento.

La storia Instagram postata dalla moglie di Dodo che denuncia il vile commento
💬 Commenti (10)