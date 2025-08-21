Un giovane e promettente centrocampista lascia la Fiorentina e passa al Bologna: “Dopo 8 anni è arrivato il momento di salutare”

Nuova cessione in casa Fiorentina, questa volta per non si tratta di un giocatore della prima squadra di Stefano Pioli. Stiamo infatti parlando del centrocampista della Primavera viola Diego Pisani: il classe 2007 è ufficialmente da quest'oggi un nuovo giocatore del Bologna.

Pisani lascia Firenze dopo aver svolto tutte la trafila nelle giovanili viola, ed aver anche conquistato la maglia della nazionale Under 18: era infatti il 2017 quando il giovane centrocampista ha vestito per la prima volta la maglia viola. Il giocatore, come sottolineato da Gianluca Di Marzio, non farà parte della rosa a disposizione dell'ex viola Vincenzo Italiano ma si aggregherà con la Primavera rossoblù.

Questo l'annuncio del giocatore, arrivato tramite i canali social: