Corriere dello Sport-Stadio: Il rogo no! Salvate Rugani

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si concentra ancora sulla terribile prestazione dei viola contro l'Udinese. In particolare il quotidiano si concentra su due singoli viola autori di prestazioni tutt'altro che eccezionali: De Gea e Rugani.

Prima pagina

“Salvate Rugani” e poi “Il rogo no” scrive il Corriere in prima pagina a difesa del difensore ex Juventus. Il quotidiano nell'occhiello e nel sottotitolo continua sulla stessa falsariga: “Il flop di Udine non bruci una risorsa in difesa” e ancora “La stima di Vanoli, la fiducia di Paratici”.

Pagine 20-21

Il Corriere nelle pagine interne si sofferma ancora sul difensore comprato nel mercato di gennaio: “Salvate Rugani, non può bastare un flop per bruciarlo”. Nella pagina seguente l'attenzione si sposta poi sul portiere viola: “Poleiche su De Gea, resa inaccetabile”.