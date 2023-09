La prima volta della Fiorentina Under 17 al Viola Park. Vittoria sotto gli occhi del presidente Commisso

Buona la prima per la nuova Fiorentina Under 17. La squadra viola si è imposta sul Lecce di pari categoria grazie al successo per 1-0, con il quale conquista i primi tre punti della stagione. Tutto questo in una prima volta speciale.

La Fiorentina Under 17, infatti, ha conseguito il proprio esordio all'interno del Viola Park. E la vittoria contro i giallorossi è arrivata sotto gli occhi del presidente Rocco Commisso. Scrive il club: “Mancano solo i nostri tifosi, ma manca poco”.