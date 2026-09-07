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Piccari: "A Paratici do 4. Abbiamo elogiato il suo mercato, ma in campo non si è visto niente. E adesso..."

Redazione /
Fabio Paratici
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Il giornalista e direttore di TMW Radio ha parlato all'emittente radiofonica, intervenendo sul tema Fiorentina e sulla scelta di Paratici di richiamare Vanoli in panchina dopo aver esonerato Grosso. 

L'opinione

“La fotografia è un disastro dopo tre partite. Abbiamo elogiato con voti alti il mercato di Paratici, ma in campo non si è visto veramente nulla”. 

La scelta di Paratici

“Non c'era una idea, niente. Ora però viene richiamato Vanoli, smentendo tutto ciò che era stato deciso all'inizio. Dopo questa scelta a Paratici do un 4, perché ora il tecnico si troverà una squadra che non conosce”. 

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