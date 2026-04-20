Pongracic: "Con l'esperienza maturata a Lecce posso trasmettere qualcosa di importante al gruppo viola. Ora abbiamo ripreso fiducia e lavorato bene"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic, ex di turno nella gara contro di Lecce, è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio.
Sulla sua esperienza con il Lecce
Pongracic ha dichiarato: “La salvezza ottenuta con il Lecce mi ha insegnato tanto, sono felice di quello che ho passato. Quella è stata un'esperienza che mi ha aiutato e che mi ha fatto crescere. Posso infatti trasmettere io cose importanti al gruppo per dare così una mano”.
Sulla solidità difensiva attuale della Fiorentina
E ha aggiunto: "Abbiamo ripreso la fiducia, lavorando tanto e bene. Poi con i risultati ti senti più fiducioso, ed è con il lavoro e il sacrificio che gli abbiamo ottenuti".
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