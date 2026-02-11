Butez: "Ci aspettano sfide importanti a partire da quella con la Fiorentina. Vogliamo fare la storia di questa società"

Se per la Fiorentina mantenere la porta inviolata è ormai quasi utopia, c'è chi invece fa della solidità difensiva uno dei suo marchi di fabbrica. Pochissimi i gol incassati dal Como in questa stagione, con il portiere Butez che si sta rivelando tra i più performanti del nostro campionato. Ieri, parando il rigore decisivo a Lobotka, ha firmato la qualificazione in semifinale di Coppa Italia.

“Partite importanti in campionato”

“Ho spinto - ha detto al termine della gara Butez, ai microfoni di Mediaset - e ho messo tutto me stesso per raggiungere quel pallone. Sono felice per il passaggio del turno, ora ci aspettano delle partite importanti in campionato a partire dalla prossima contro la Fiorentina. La semifinale con l'Inter è una grande opportunità per noi, una partita in cui cercheremo prima di tutto di divertirci e fare qualcosa di grande per la società e i tifosi”.