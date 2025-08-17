Da zero... a due. I bosniaci della Fiorentina, adesso insieme anche con un'altra veste

Era nell’aria già da qualche giorno, adesso è praticamente definitivo. Eman Kospo, difensore prelevato dalla Fiorentina dalla cantera del Barcellona, cambierà casacca… di Nazionale.

Da zero… a due (bosniaci a Firenze)

Le origini bosniache del ragazzo hanno avuto la meglio su quelle svizzere, afferma La Nazione. Nato a Suhr, nel distretto di Aarau, ha fatto la trafila nelle giovanili della Svizzera, senza però mai vestire la maglia della nazionale maggiore. Il regolamento prevede che, in casi come il suo, sia possibile modificare per tempo il proprio percorso.

Dzeko e Kospo, ora insieme anche in Nazionale

Opportunità sfruttata dalla Bosnia, che nell’opera di convincimento si è servita di un emissario di livello: il nuovo compagno di squadra Edin Dzeko. I due hanno da subito costruito un grande rapporto. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare l’ufficialità del cambio di casacca e, a stretto giro, la prima convocazione in nazionale maggiore.