Walter Sabatini: "Ho sperato fortemente in una chiamata della Fiorentina. Mi sarei esaltato, è lo scenario in cui rendo di più"

Dirigente sportivo di lungo corso, Walter Sabatini è stato accostato anche alla Fiorentina prima dell'affondo viola su Paratici.

‘Ho sperato nella Fiorentina, ma…’

L'ex ds di Roma e Salernitana ha parlato La Stampa commentando così: "Ammetto senza nessun filtro che ho sperato fortemente in una chiamata della Fiorentina. È in una situazione abbastanza complicata, proprio lo scenario nel quale io rendo di più".

‘Ho sempre voglia di sfide’

“La voglia della sfida è sempre presente in me. Parlerei addirittura di senso di eroismo calcistico”.