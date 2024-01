Samardzic tentenna e allora De Laurentiis chiama Commisso per chiedere Barak. Ma serve ben altro che un prestito per ingolosire la Fiorentina

Il feeling ormai acclarato tra Aurelio De Laurentiis e Rocco Commisso potrebbe trasferirsi anche sul mercato per Antonin Barak: il Napoli che stava inseguendo Samardzic, troppo tentennante, potrebbe virare invece sul ceco della Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro si sarebbe rivolto alla società viola per chiederlo in prestito con diritto di riscatto. Una proposta che non può fare gola alla Fiorentina: il destino di Barak però è tutt'altro che certo, vista la fatica nel trovare continuità e dare un contributo in questa stagione.