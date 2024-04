Scanagatta: "Punto tutto su Arthur. Del resto deve convincere la Juventus, mica la Fiorentina. La squadra viola deve fare come Sinner contro Medvedev"

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Ubaldo Scanagatta, intervenendo sulla situazione attuale in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Ad oggi gli obiettivi della squadra viola sono le coppe, non ci possiamo illudere parlando di Europa. La Fiorentina deve fare come Sinner contro Medvedev in finale agli Australian Open: non mollare e lottare fino all'ultimo secondo della stagione.

Contro l'Atalanta è arrivata una vittoria che dà coraggio in vista delle prossime gare. Se tutti gli interpreti viola sono in fiducia, alla Fiorentina possono riuscire cose importanti. Arthur? Non deve convincere la Fiorentina, ma la Juventus. Mi aspetto molto da lui domani".