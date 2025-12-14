La probabile formazione della Fiorentina: Vanoli non cambia idea sulla difesa, si riparte a tre. Dubbio sciolto in regia

Quest'oggi la Fiorentina di Vanoli tornerà in campo per la sfida salvezza contro l'Hellas Verona. Sarà ultima della classe contro penultima. La squadra viola è alla ricerca dei primi tre punti dopo 15 partite.

La scelte di Vanoli

Per provarci Vanoli non cambia idea sulla difesa: si riparte con De Gea e la linea a tre formata da Pongracic, Marì e Ranieri. A centrocampo c'è Nicolussi Caviglia per un ancora acciaccato Fagioli, poi Sohm e Mandragora. Ai lati Dodô e Fagioli. Davanti Gudmundsson favorito su Piccoli accanto al solito Kean.

La probabile formazione

Probabile Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Pablo Mari, Ranieri, Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi, Gudmundsson, Kean.