Fiorentina-Comune, prove tecniche di project financing. "Un affidamento diretto? Non si può fare"

Prove d'intesa. Sono quelle in corso tra la Fiorentina e il Comune di Firenze per l'intervento del club viola nel rifacimento dello stadio Artemio Franchi.

85 milioni di euro sul piatto

La società gigliata sarebbe pronta a fare il grande passo calando sul piatto 85 milioni di euro, ovvero i 55 mancanti per il secondo lotto dei lavori più altri 30 destinati agli arredi (skybox e hospitality) per rendere il Franchi un impianto moderno. Il tutto in cambio di una concessione di circa 80 anni, considerata adeguata per 'rientrare' dell'investimento. E per farlo bisognerebbe utilizzare lo strumento del project financing.

Uno è già in atto a pochi chilometri da Firenze

A pochi chilometri di distanza da Firenze, un project financing è già avviato e vede come protagonisti il Comune di Empoli e l'Empoli FC. Nel documento redatto dai legali del club azzurro viene esclusa “la possibilità di affidamento in via diretta della concessione alla sola associazione/società sportiva utilizzatrice è stata da noi approfonditamente esaminata ed esclusa, anche a seguito di appositi confronti con gli organi governativi competenti”. C'è bisogno dunque di una gara pubblica.

Una legge speciale

Su La Nazione specifica l'avvocato Alberto Bruni, che sta seguendo la vicenda per conto dell'Empoli: “II project financing per gli stadi non può prescindere dalle legge speciale DI 38/2021. In primo luogo è necessaria una conferenza preliminare. A seguire va intrapresa una conferenza dei servizi decisoria alla fine della quale è necessaria la pubblicazione della gara. I tempi sono cadenzati secondo la legge stadi pensata proprio per snellire le procedure. Per la conferenza dei servizi potrebbero bastare due o tre mesi”.