La punta di diamante, una linea offensiva tutta nuova e un giocatore a rischio: Ecco pronta l'ennesima rivoluzione

Ormai ci stiamo abituando: in questa fase della stagione la Fiorentina ha una squadra per il campionato e una per la Conference League (o per la Coppa Italia fino all'altro ieri).

E così è già pronta un'altra rivoluzione per la trasferta contro il Bruges. In Belgio ritorna Terracciano in porta, il capitano Biraghi a sinistra, al posto di Parisi, mentre in linea mediana Arthur è pronto a riprendersi il suo ruolo di regista, che al Bentegodi ha ricoperto Lopez.

Una linea offensiva tutta nuova

Davanti si cambia tutto. La punta di diamante Gonzalez, in tribuna a Verona, proverà a guidare la squadra verso la finale. Poi c'è spazio per Beltran trequartista, Kouame a sinistra e Belotti al centro dell'attacco.

Giocatore a rischio

Come avete potuto leggere a parte, c'è un solo giocatore la cui presenza non è certa a questa partita, e si tratta di Bonaventura. La speranza di Italiano è che possa far parte della comitiva per questa trasferta.