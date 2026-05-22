FOTO FN - La Curva Fiesole contro la squadra: "Vedervi giocare è stata una sofferenza, fate le valige e cambiate residenza"
A Firenze questa sera è apparso un altro striscione della Curva Fiesole contro la squadra viola, dopo una stagione assolutamente deludente da parte della Fiorentina.
Lo striscione
“Vedervi giocare è stata una sofferenza. Fate le valige e cambiate residenza” c'è scritto in uno striscione affisso per le strade di Firenze e firmato “Curva Fiesole”. La foto scattata da Fiorentinanews.com
Clima infuocato?
Domani sera la Fiorentina scenderà in campo contro l'Atalanta per l'ultima partita al Franchi e l'atmosfera potrebbe essere infuocato viste le contestazioni delle ultime ore.
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