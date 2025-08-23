Colpani vuole la Serie A ma nessuno accontenta il Monza. Rifiutata la prima offerta della Cremonese: i dettagli

Nonostante la retrocessione del Monza, ed il mancato riscatto da parte della Fiorentina, a giugno nessuno avrebbe ipotizzato che Andrea Colpani potesse restare in Brianza anche in Serie B. Eppure per il momento nessuno si è presentato dal ds biancorosso Burdisso, ex dirigente viola, con un’offerta che potesse far vacillare il club. Nelle ultime settimane sembrava esser tutto intavolato per il suo ritorno in Serie A, ma adesso qualcosa sembra essersi inceppato.

Il Flaco potrebbe davvero giocare in Serie B

Secondo quando riportato da tuttomercatoweb infatti non sembra decollare la trattativa tra il club brianzolo e la Cremonese, unico club finora a fare sul serio per Colpani. fantasista briazolo è da tempo nel mirino della società grigionera, desiderosa di riportare in Serie A un calciatore di qualità che possa alzare il tasso tecnico della formazione allenata da Davide Nicola. Tuttavia per ora l’offerta presentata non soddisfa il Monza.

La prima offerta della Cremonese non accontenta Burdisso: il Monza dice no

Burdisso e co. Hanno reputato inaccettabile l’offerta arrivata: operazione sulla base di un prestito oneroso, ad 1,8 milioni di euro, con riscatto fissato a 4 milioni. Se pensiamo ai parametri fissati solo dodici mesi fa con la Fiorentina, con il riscatto fissato sui 12 milioni, le cifre attuali farebbero impallidire tutti. Il Monza difficilmente comunque potrà permettersi il suo ingaggio, e per questo negli ultimi 8 giorni di mercato potrebbe esserci un’accelerata in tal senso. Nel frattempo il Flaco resta in Brianza, e in questo fine settimana potrebbe addirittura essere protagonista del ritorno in B.