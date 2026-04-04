Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a DAZN prima della gara contro il Verona.

“La Fiorentina è in crescita ora”

Vanoli ha presentato così la partita: “La Fiorentina è in crescita, e oggi è un esame di maturità importante perché dopo le Nazionali c'è sempre pericolo. Formazione? L'ultimo giocatore ad arrivare è stato Pongracic. Kean andava valutato soprattutto di testa, deve saper reagire alla delusione per la mancata qualificazione al Mondiale e lavorare con professionalità perché sarà importante anche per l'Italia”.

Sul settore giovanile viola

E sulla Fiorentina che punta tanto sulla crescita dei giovani giocatori ha dichiarato: E' un orgoglio, faccio i complimenti a questo club perché ha puntato su giovani e ha delle strutture importanti. C'è un progetto per andare avanti, siamo contenti di questo".

