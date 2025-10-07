Pradè fa da scudo a Pioli e diventa il 'bonus' per l'allenatore

Volente o nolente, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè è diventato lo scudo per il tecnico Stefano Pioli. Lo si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, dove viene sottolineato il fatto che i tifosi della curva hanno preso di mira il dirigente lasciando fuori il tecnico dalla contestazione.

Bonus

Questo è sicuramente un bonus lo stesso Pioli può sfruttare per provare a risalire con più tranquillità (relativa, ci mancherebbe).

Pradè nel mirino

Ai tifosi non piace Pradè e lo hanno detto da tempo, Palladino (pure lui contestato dalla curva a suo tempo) ha fatto capire chiaramente di essersene andato perché non c’era intesa con lui. Come finirà questo capitolo?