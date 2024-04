Dieci assenti e solo tredici giocatori a disposizione: il Viktoria Plzen affronterà la Fiorentina in condizioni drammatiche

Questa sera il Viktoria Plzen ospiterà la Fiorentina nella gara d'andata dei quarti di Conference League. La squadra di Koubek arriverà tuttavia a questo impegno, importantissimo per la sua storia, con una situazione per niente semplice. Secondo quanto riporta il sito locale isport.cz, sono infatti soltanto tredici i giocatori a disposizione del tecnico, che è stato costretto a convocare dei ragazzi dalle giovanili per raggiungere un numero consono di elementi.

Situazione (sportivamente) tragica

A fotografare la situazione del Viktoria Plzen il fatto che di questi tredici giocatori, tre siano di fatto i portieri. Potrebbe al massimo aggiungersi Mosquera, reduce da un trauma cranico ma che vista l'emergenza proverebbe a stringere i denti. In totale sono però ben dieci i giocatori della rosa indisponibili per la partita di stasera, il che da una parte rende ancora più proibitiva l'impresa dei cechi e dall'altra obbliga la Fiorentina a non fallire un appuntamento che già a condizioni normali l'avrebbe vista favorita.