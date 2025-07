Nico Gonzalez al centro del mercato di Serie A: la Juventus disposta a svenderlo e due top club sono pronti ad approfittarne...

La stagione in bianconero di Nico Gonzalez è stato tutto fuorché positiva. L'argentino non ha convinto la dirigenza juventina che adesso è disposta anche a fare una minusvalenza pur di cedere l'ala ex Fiorentina.

Le nuove pretendenti

Negli scorsi giorni era emersa la possibilità di vedere il calciatore in Arabia Saudita, anche se l'ipotesi non aveva scaldato più di tanto Nico Gonzalez. In queste ore però si sono affacciati alla Continassa due big italiane: Atalanta e Inter.

Intreccio con Lookman

L'acquisto di Nico da parte di una di queste due squadre è legato alla questione Lookman. L'Inter è in pressing sui bergamaschi per il fantasista nigeriano, ma se la trattativa dovesse fallire, come riporta Niccolò Ceccarini su Tmw, la squadra milanese virerebbe sull'ex viola. L'Atalanta invece potrebbe optare per l'ala argentina proprio per sostituire Lookman. Ecco che per l'ex numero 10 viola si sono d'un tratto spalancate le porte della Serie A, proprio quando sembrava in procinto di andarsene.