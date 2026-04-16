Un Lecce pieno di assenze, ma Di Francesco ritroverà presto un giovane attaccante...che non ci sarà contro la Fiorentina

Dopo la gara di Conference League di stasera contro il Crystal Palace, la Fiorentina affronterà un ultimo scontro salvezza contro il Lecce. I giallorossi sono già al lavoro per la sfida, cruciale vista la situazione di classifica particolarmente a rischio; mister Di Francesco è alle prese con tante assenze.

Di Francesco respira: un recupero in attacco

Alcuni calciatori, sicuramente, salteranno la gara contro i viola (vedi Berisha), mentre altri si allenano a parte e cercano di recuperare in fretta, come l'ex di turno Sottil. Arriva anche una buona notizia, come riportato dal club: Francesco Camarda, classe 2008, tornerà presto a disposizione di Di Francesco.

Ma non ci sarà contro la Fiorentina

L'infortunio alla spalla aveva costretto il ragazzo a ricorrere a un intervento chirurgico, rimanendo a lungo lontano dal campo. Adesso Camarda è pronto a tornare, ma non nell'immediato: sarà pronto da martedì 21 aprile, appena dopo Lecce-Fiorentina. Salterà, dunque, la gara contro la squadra di Vanoli.