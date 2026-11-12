Proc. Bove: "L'ho portato alla Fiorentina all'ultimo minuto, anche se non era quello che volevamo. Lo avrebbero sicuramente riscattato"

Diego Tavano, agente dell'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, del quale è uscito da pochissimo il docufilm In un battito, è intervenuto a Radio Bruno Roma trattando anche della trattativa che lo aveva portato a vestire la maglia viola.

Sul trasferimento alla Fiorentina

Tavano ha commentato: "L’amore per la Roma è infinito. È un ragazzo che non avrebbe mai voluto lasciare il club, mai. Poi, quel 30 agosto, ricordo che io ebbi uno screzio molto forte con la dirigenza di allora. Vi posso garantire che lui ha visto cose che i calciatori forse non avranno mai visto fare dal proprio agente e alla fine, diciamo, vincemmo, perché io riuscii a portare la Fiorentina all’ultimo minuto. Non era quello che volevamo, però era una soluzione di prestito con opzione, che poi avrebbe sicuramente esercitato la Fiorentina perché comunque è partito alla grande a Firenze".

"Una delle sue emozioni più grandi…"

E ha proseguito: "A Firenze andò così, insomma. Però lo dice, lo ha già detto e lo ripete nel film: è stata una delle sue più grandi emozioni di tutta la vita tornare sotto la Curva Sud, tornare allo Stadio Olimpico e sentire il suo nome da parte di tutto il pubblico romanista. Quindi questo mi preme ricordarlo: Edoardo è romano e romanista e la Roma ce l’ha veramente dentro. Come il suo agente, però parliamo di Edoardo!”.