Tre mesi per giocarsi la Fiorentina: Vanoli il Re Leone di Paratici ma quella panchina è tutta da conquistare

L'arrivo di Fabio Paratici ha aggiunto ulteriore pepe in vista del futuro, che già di per sé era tutto da scrivere, a partire dalla categoria in cui giocherà la Fiorentina, e che lo rimarrà almeno fino a salvezza raggiunta. In ballo ci sono tutti, a partire da Vanoli che è in sella ormai da tre mesi e ne he altri tre davanti per giocarsi le proprie carte.

Il neo direttore sportivo l'ha ribattezzato ‘il Re Leone dello spogliatoio’, dando inevitabilmente forza e fiducia alla figura del tecnico. Salvo apocalisse, sarà lui a dover guidare la nave Fiorentina in porto ma secondo La Nazione, il futuro sarà tutto da scrivere. Un tema non ancora d'attualità ma che non ha indirizzi precisi: Vanoli non ha ancora messo le mani sulla prossima panchina viola.