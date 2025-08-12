Altra cessione pesante in arrivo per il Parma? Il Liverpool fa sul serio per il gioiello difensivo gialloblù

A caccia di un difensore centrale per completare il pacchetto arretrato, il Liverpool sta puntando con decisione Giovanni Leoni, classe 2006 del Parma.

Altra cessione in arrivo per il Parma?

I Reds sono pronti ad offrire 30 milioni di euro più 5 di bonus per il giovanissimo e promettente calciatore gialloblù. Dopo aver ceduto Bonny all'Inter, Sohm alla Fiorentina e Man al PSV, il Parma potrebbe così perdere un altro pezzo importante della rosa.

Le mani dei Reds anche su un altro difensore

Il Liverpool ritiene Leoni un profilo dal grande futuro e non molla nemmeno il leader difensivo del Crystal Palace Marc Guehi, deciso a mettere le mani su entrambi i calciatori per sistemare la difesa.