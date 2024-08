Cecchi: "Biraghi come Ercolino sempreinpiedi, è inscalfibile dalle polemiche. Il suo pareggio sa quasi di benedizione"

“Ogni anno parte fuori dalla potenziale formazione titolare, alla fine le gioca quasi tutte”, l'opinionista Stefano Cecchi parla così di Cristiano Biraghi su La Nazione. “E' un po’ come Ercolino sempreinpiedi, il pupazzo che non cadeva mai”.

“Gol pernambucano e inscalfibile dalle polemiche”

“Un terzino di lotta e di poco governo sociale che sembra inscalfibile dalle polemiche. Come se, attraverso un’autostima personale del tutto ragguardevole, avesse edificato un muro ideale a proteggerlo dall’ambiente esterno. Di certo ieri, con quel gol pernambucano, ha tratto una Fiorentina in evidente rodaggio dalle sabbie mobili di una partita che l’aveva inghiottita”.

“Un pareggio che sembra quasi una benedizione”

"Concedendole un pareggio che sembra quasi una benedizione, visto il rischio disincanto che avrebbe creato una sconfitta. Ora: non so se nel proseguo del torneo la maglia da titolare sarà sempre sua, anzi. Ma nel giorno in cui è divenuto il salvavita della causa viola, almeno queste poche righe le merita Cristiano Biraghi Ercolino sempreinpiedi, col carattere ruvido di carta vetro e la fascia di capitano orgoglioso al braccio".