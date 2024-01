Canovi: "Ngonge? Può essere concreto, il Verona deve vendere. Brekalo ha tanto mercato..."

Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi, è intervenuto a Lady Radio per fare il punto sul calciomercato appena iniziato:

Capitolo Ngonge

“Ngonge? Il Verona ha necessità di vendere, per cui il suo potrebbe essere un nome reale. Questo sarà un mercato di vacche magre, come succede in realtà da diverso tempo. Potrebbero essere usati tanto i prestiti”.

E su Brekalo

E ancora: “Brekalo? Un giocatore che sicuramente ha tanto mercato, in più la Fiorentina lo sta utilizzando molto poco. La Federazione non ha fatto nulla per impedire il blocco del decreto crescita, dunque adesso i club devono tornare a guardare nei settori giovanili”.