Un addio amaro alla Youth League, ma la missione scudetto della Fiorentina Primavera prosegue. Braschi bomber indiscusso

A due gare dal termine del girone d’andata la Fiorentina Primavera occupa la seconda posizione in classifica a quota 30 punti, a pari merito con Roma ed Inter, restando "dietro” ai giallorossi in virtù dello scontro diretto perso. Appena 3 sconfitte, due delle quali nel solo mese di dicembre, 8 vittorie e 6 pareggi, la squadra di Daniele Galloppa è riuscita a garantire continuità in questa prima parte di stagione, distinguendosi tra le migliori compagini del campionato.

L'organico viola

Nella rosa gigliata, in cui spicca Riccardo Braschi, già autore di 10 reti in campionato, delle quali molte di splendida fattura, ci sono alcuni elementi da osservare con attenzione. Il portiere Leonardelli ha evidenziato e confermato doti notevoli tra i pali, mentre la crescita di Sadotti in difesa è stata notevole. Operazioni affidate a Montenegro in mediana, l’ex Ternana è in grado di offrire quantità e qualità abbinate ad ottima fisicità. Sugli esterni, le doti di Bertolini sono evidenti, così come gli ampi margini di miglioramento del ragazzo. Attenzione anche ad Atzeni, centrocampista completo che sta emergendo una volta ritrovata la migliore condizione fisica.

Subito fuori dalla Youth League, ma…

Nonostante la prematura eliminazione dalla Youth League, nel doppio confronto con i polacchi del Legia Varsavia, la Fiorentina Primavera resta assolutamente tra le favorite per la vittoria dello Scudetto di categoria, dopo la sconfitta in finale contro l’Inter al Viola Park la scorsa stagione. La squadra viola tornerà in campo il 3 gennaio prossimo, e se la vedrà con la Lazio in trasferta, per riscattare la battuta d'arresto dell'ultima giornata contro il Cagliari.