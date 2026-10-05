Eysseric contro tutti: "Chiesa? Che errore andare al Liverpool! Alla Fiorentina soffriva di schiena. Vlahovic non è da top club"

Valentin Eysseric ha parlato del presente e del passato della Fiorentina, intervenendo a gianlucadimarzio.com anche sui suoi ex compagni di squadra a Firenze. Oltre a Castrovilli (LEGGI QUI), il francese ha parlato anche di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Le parole su Chiesa

"Per me è stato un errore andare al Liverpool. Federico è un giocatore di alto livello, ma giocare nel Liverpool è un'altra cosa rispetto a giocare nella Juve o a Milano. È diverso: il campionato non è lo stesso e, dal punto di vista fisico, è molto difficile. A Firenze aveva parecchi problemi alla schiena e, se vai in Inghilterra in quelle condizioni… Poi, se avesse disputato una grande stagione con la Juve, allora sì, avrebbe potuto andare in Inghilterra o dove voleva. Ma se non hai già fatto molto bene alla Juve, diventa difficile pensare di andare in Premier League. Se fossi in Fede, tornerei subito in Serie A. Direttamente! Tornerei nel mio Paese".

Su Vlahovic

"Una volta ha segnato 26-27 gol e subito lo hanno considerato un Ibrahimovic, perché hanno una struttura fisica simile. Ma Dusan non è Ibrahimovic. E il fatto di essere andato alla Juve per 100 milioni rende tutto ancora più difficile. Alla Juve non ha fatto bene: ci aspettavamo molto di più da lui. Per me non ha le qualità necessarie per giocare al Barcellona o in top club di Premier. Quanti gol ha segnato con la Juve e in quanti anni? Questo giocatore vale 100 milioni? E a Firenze quanti gol ha fatto? Resta comunque un giocatore di qualità, sia chiaro, e io non ho la sua stessa qualità. Ma per giocare nella Juve devi essere un Del Piero oppure uno che segna 20-30 gol a stagione. Ha fatto bene ad andare in Turchia, ma Kolo Muani è più forte di Vlahovic. Questo è il mio pensiero! Randal è più forte".